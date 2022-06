Moro não poderá ser candidato após TRE rejeitar domicílio eleitoral

Autores da ação argumentam que o ex-juiz não possui vínculo profissional em SP

Da Rede Brasil Atual

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou nesta terça-feira (7) a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (União) para São Paulo.

Com isso, Moro não poderá ser candidato a senador nem a deputado, nem a governador no estado. Dos sete votos do colegiado, seis já foram proferidos, com placar de 4 a 2 contra a mudança de domicílio eleitoral de Moro.

A decisão do TRE-SP acolheu ação movida pelo diretório do PT na capital paulista e pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP). Foi um recurso contra a decisão da 5ª Zona Eleitoral, que aprovou o pedido de transferência de domicílio eleitoral de Sergio Moro de Curitiba (PR) para a cidade de São Paulo.

No processo, os petistas argumentam que o ex-juiz não possui vínculo profissional em São Paulo. Além disso, chegou a apresentar o endereço de um hotel para comprovar residência.