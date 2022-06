Pardinho abre inscrições para curso gratuito de corte e costura

A Prefeitura de Pardinho, por meio do Fundo Social de Solidariedade oferece mais um curso de capacitação profissional com o objetivo de formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, no setor de serviços, ou mesmo para o incremento da renda familiar.

Já estão abertas as inscrições para novas turmas do curso de Corte e Costura, que já acontecem na própria oficina/ateliê do fundo social. As aulas são as terças e quartas-feiras, com turmas no período da manhã (8h00 às 11h00) e no período tarde (13h00 às 16h00), sendo uma aula por semana.