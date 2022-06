Polícia recupera animais levados do Canil Municipal pelo próprio dono

Na ocasião, o alambrado do serviço público acabou sendo cortado durante a madrugada

Da Redação

A Polícia Civil de Botucatu recuperou três equinos que estavam sob a guarda do Canil Municipal. O fato ocorreu na segunda-feira, 6 de junho, na região do Pátio 8, zona rural. Na ocasião, o alambrado do serviço público acabou sendo cortado durante a madrugada.

Consta que duas éguas e um burro acabaram sendo levados com rumo ignorado. Após apuração do Grupo de Investigação em Área Rural (GIAR), os animais foram localizados na estrada vicinal do Pátio 8. Consta que o autor foi o próprio dono dos animais, que os teve apreendidos dias antes e não concordava com o fato.

Os animais foram resgatado e restituídos ao Canil municipal.