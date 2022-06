Postos do Poupatempo arrecadarão cobertores para campanha “Inverno Solidário”

Iniciativa do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) vai até o dia 22 de setembro

Da Redação

A Campanha Inverno Solidário 2022 já começou. E os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo continuam recebendo doações de cobertores novos, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de ajudá-las a enfrentar o frio.

A iniciativa do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) vai até o dia 22 de setembro, mas quanto antes as doações forem feitas, mais pessoas poderão se beneficiar para enfrentar o inverno que chega este mês.

“Sempre empenhado em atender quem precisa, o Poupatempo está mais uma vez engajado nesta campanha do Fundo Social e conta com o apoio de todos, cidadãos que utilizam os postos e funcionários, que possam colaborar, para conseguirmos doar a maior quantidade possível de cobertores”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo em todo o Estado.

Todo o material arrecadado pelo Poupatempo será destinado a instituições assistenciais da própria região, como hospitais e centros de acolhida. “Neste ano, já tivemos dias muito frios mesmo em lugares onde as temperaturas costumam ser altas em todas as estações do ano. Por isso, pedimos que a população se mobilize nas 645 cidades do Estado e colabore com a campanha”, explica André Arruda, presidente da Prodesp.

Parceira do Fundo Social desde 2004 nessa iniciativa, a Prodesp já contabiliza o repasse de mais de 2,6 milhões de donativos para a ação.

A Companhia também é a responsável pelo site, o www.invernosolidario.sp.gov.br, onde além de disponibilizar material de divulgação, também oferece todo o tipo de informação a respeito da campanha, incluindo uma ferramenta de busca dos pontos de coleta mais próximos para fazer doações. Basta o interessado digitar o CEP desejado no espaço de busca e o site irá apresentar a relação de unidades que atendem a região.