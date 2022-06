Prefeitura de Botucatu e construtora confirmam construção de 412 moradias em novo bairro

Investimento no novo bairro será de R$ 60 milhões

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu confirmou na manhã desta terça-feira, 7 de junho, a construção de mais 412 novas moradias no futuro residencial Vida Nova 2, no Distrito de Rubião Júnior, cujo investimento será de R$ 60 milhões.

O empreendimento será da Construtora Pacaembu, a mesma responsável pelo Vida Nova, também em Rubião Júnior. Segundo apresentado nesta terça, o empreendimento terá financiamento pela Caixa, com subsídios do programa Casa Verde e Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo Federal, e do Governo Estadual.

Ao todo o novo bairro ocupará área de 270 mil metros quadrados que, além das moradias, também terá 50 mil metros quadrados direcionados a sistemas de lazer e áreas verdes.

As casas serão construídas em lotes a partir de 160 metros quadrados, com espaço para ampliações futuras. Em seus projetos, moradias contarão com piso cerâmico em todos os ambientes, sala integrada, dois quartos, cozinha e banheiro com azulejos nas áreas molhadas, lavanderia e quintal.

Ainda não há prazo para a entrega do empreendimento.