Contato estava indisponível por causa da ruptura de cabos telefônicos na Avenida Santana

Da Redação

As linhas telefônicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Botucatu foram restabelecidas no meio da tarde desta terça-feira, 7 de junho. Com isso, todas as chamadas pelo 192 já estão sendo atendidas.

Por causa de ruptura de cabos na Avenida Santana, onde é a sede do serviço, havia indisponibilidade do atendimento, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros.