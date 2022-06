São Manuel oferece 120 vagas no Bolsa-Trabalho; auxílio será de R$ 540 por mês

O programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de SP que irá oferecer para São Manuel, 120 bolsas no valor de R$ 540,00 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais, está com inscrições abertas até o próximo dia 17 de junho.

A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

Quem pode se inscrever?

Serão aceitas inscrições de moradores da cidade, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550,00 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 30/05/2022 a 17/06/2022 exclusivamente pelo portal Bolsa do Povo(www.bolsadopovo.sp.gov.br).

A seleção será feita pelo Governo do Estado de SP e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Os interessados poderão buscar maiores informações no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, localizado na Rua Cel Amando Simões, nº 484 ou através dos telefones (14)3812-4400, ramal 5026

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Coronel Amando Simões,484-Centro São Manuel

crassm@saomanuel.sp.gov.br

14-38124400-5014