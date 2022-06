2ª Feira Turística de Botucatu está com inscrições abertas

Feira será realizada no dia 16 de julho

Da Redação

A Secretaria Adjunta de Turismo informa que estão abertas as inscrições de expositores para a segunda edição da Feira Turística de Botucatu, que será realizada no dia 16 de julho.

As inscrições seguem até o dia 03 de julho através do link https://forms.gle/ 1B9nfvk4kix3Vxko6 . As vagas são limitadas e a participação será por ordem de inscrição.

Poderão se inscrever artesãos, culinaristas, atrativos turísticos, restaurantes rurais, empresas de souvenirs de turismo e agentes receptivos de turismo. No dia 4 de julho será divulgada a primeira lista dos contemplados.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490