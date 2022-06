Agência dos Correios na Cohab 1 encerrará atividades neste mês

Não há informações sobre a motivação do encerramento da agência

Da Redação

A agência dos Correios instalada no Conjunto Habitacional Humberto Popolo (Cohab 1) terá suas atividades encerradas em junho.

Um comunicado afixado no estabelecimento, localizado na Rua Benedito Rodrigues da Silva, crava o dia 20 como o último de atendimento ao público. Não há informações sobre a motivação do encerramento da agência, que atende a uma região com mais de 10 mil habitantes.

Com isso, Botucatu ficará apenas com três pontos da empresa estatal: na Avenida Floriano Peixoto, na Rua Dr. Cardoso de Almeida e na Rua Braz de Assis, na Vila dos Lavradores.

Procurada, a assessoria de imprensa dos Correios, em Bauru, ainda não deu nenhum posicionamento sobre o assunto.