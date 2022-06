Delegado seccional Lourenço Talamonte receberá título de Cidadão Botucatuense

Título a ser entregue originou-se do Decreto Legislativo nº 376, de março de 2022

Da Redação

A partir das 19h30 desta sexta-feira, 10 de junho, a Câmara de Botucatu realiza sessão solene para entrega de Título de Cidadão Botucatuense ao Doutor Lourenço Talamonte Netto, Delegado Seccional de Polícia Civil.

A homenagem é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua contribuição à cidade reconhecida.

O título a ser entregue originou-se do Decreto Legislativo nº 376, de março de 2022, oriundo de projeto de autoria da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos) e aprovado pela unanimidade do plenário.

A biografia anexada à matéria destaca a trajetória de décadas de dedicação do Doutor Talamonte a Botucatu na área da segurança.