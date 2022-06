Prefeitura de Botucatu realiza Operação Cata Treco na Região Leste neste sábado (11)

Neste ano, Botucatu já confirmou 221 casos de dengue, sendo 199 autóctones e 22 importados

Da Redação

No próximo sábado, 11, a Prefeitura de Botucatu realizará a Operação Cata Treco na Região Leste, nas imediações do Jardim Brasil, Jardim Bandeirantes, Cohab IV, Vila Mariana, Vila Operária, Jardim Ipiranga e Vila Éden. A ação faz parte da estratégia do Poder Público em frear os casos de dengue no município e assim dar oportunidade aos moradores de descartarem objetos inservíveis que tenham no quintal e que possam acumular água.

O Cata Treco será realizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura, Zeladoria e Vigilância Ambiental em Saúde.

Neste ano, Botucatu já confirmou 221 casos de dengue, sendo 199 autóctones e 22 importados. Do total de casos autóctones, 60,3% se concentram na Região Norte, 6,53% na Região sul, 16,58% na Região Leste, 4,52% na Região Oeste e 12,06% na Região Central. Além de intensificar as visitas de agentes nos imóveis, a Vigilância Ambiental em Saúde tem realizado ações de nebulização para eliminar mosquitos da dengue.

Vale ressaltar que a Operação Cata Treco ocorrerá apenas nas ruas sinalizadas no mapa.

Os moradores que quiserem descartar materiais devem colocar os objetos na calçada até às 7 horas da manhã de sábado, 11 de junho. A equipe da Prefeitura passará recolhendo entre 8 e 13 horas.

Não serão recolhidos material de construção, galhos de árvore e lixo eletrônico.