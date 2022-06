Alunos da rede municipal participam de palestra sobre prevenção de queimadas

Palestras foram realizadas em dois horários, pela manhã e a tarde, e reuniu cerca de 600 alunos

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu promoveu nesta quarta-feira, 08, uma ação educativa com alunos de quartos e quintos anos de escolas municipais sobre prevenção e combate a queimadas. As palestras foram realizadas em dois horários, pela manhã e a tarde, e reuniu cerca de 600 alunos.

O trabalho conjunto realizado pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais de Comunicação, Verde e Educação, em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal Ambiental e a Polícia Militar Ambiental, faz parte de uma série de ações de orientação e prevenção sobre queimadas.

Na palestra, o bombeiro Emerson Moura apresentou para as crianças quais os principais cuidados necessários para evitar queimadas, como realizar a limpeza de terrenos, não colocar fogo para limpeza de lixo e mato alto. Ao final, as crianças assistiram a um vídeo sobre as consequências das queimadas para o meio ambiente.

“O evento foi um sucesso. A prevenção salva vidas e nós estamos investindo no futuro das nossas crianças. E deu para ter certeza que eles saíram de lá conscientes de que a prática do fogo é criminosa e se eles virem alguém fazendo isso saberão como denunciar. A partir desse evento, queremos estender a nossa campanha para que a população continue consciente nas questões sobre incêndio”, destacou Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil de Botucatu.

Além da palestra com as crianças, durante todo o mês de junho, serão realizadas ações de conscientização sobre a necessidade de prevenir as queimadas em Botucatu.

A Prefeitura reitera que queimada é crime e pode ser denunciado através do telefone da Defesa Civil: 199.