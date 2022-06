Polícia de Botucatu incinera 1,7 tonelada de entorpecentes

Da Redação

A Polícia Civil de Botucatu incinerou cerca de 1,7 tonelada de maconha, haxixe, cocaína e crack apreendidos na cidade e região. A incineração foi realizada, na manhã desta quinta-feira, 9 de junho, na sede de uma indústria local.

Toda ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu. Os entorpecentes apreendidos e destruídos, são provenientes de operações policiais realizadas nos últimos meses.

A incineração, que ocorreu por força de uma autorização judicial, contou com a presença de representantes da Polícia Civil , Ministério Público e Vigilância Sanitária.

Mais apreensões na região



No final da manhã de hoje (09/6), policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Botucatu tiveram êxito em prender um traficante de drogas, que já tinha passagem também por crimes contra o patrimônio.

A ação policial deu se no Jardim Santa Mônica, sendo que com o preso foram encontrados 791 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e mais 800 pinos ainda a serem embalados. Todos os ependorfs eram personalizados com adesivo, como se fosse uma espécie de marca ou origem da droga.