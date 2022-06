Prefeitura de Bauru abre edital para obras de revitalização do Calçadão

O valor estimado das obras, que durarão 20 meses, é de R$ 2,56 milhões

Da Redação

A Prefeitura de Bauru publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (9) o edital de licitação para contratar empresa que realizará a revitalização do Calçadão da Rua Batista de Carvalho, nos quarteirões 1 a 7. Principal via do comércio de Bauru, o Calçadão sofre há vários anos com problemas estruturais e a recuperação da área sempre foi uma solicitação de comerciantes e consumidores.

As empresas interessadas deverão apresentar as propostas até o dia 12 de julho, quando ocorrerá o pregão. Após a conclusão da licitação, a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, a empresa contratada terá 20 meses para a realização dos trabalhos. De acordo com o edital, estão previstas a recuperação completa do piso, implantação de paisagismo com a substituição dos bancos de concreto, da jardinagem e de lixeiras em aço galvanizado, recuperação das instalações elétricas, cobertura em policarbonato alveolar nos arcos, construção de rampas de acesso e instalação de piso tátil, entre outros.

O valor estimado é de R$ 2.568.103,42, mas o montante pode ter alteração conforme as propostas das empresas. A revitalização do Calçadão foi colocado como uma das prioridades da prefeita Suéllen Rosim para a recuperação do Centro de Bauru, e a obra terá recursos próprios do município.