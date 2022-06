Seis cursos online do Sebrae-SP estão com inscrições abertas em Botucatu e região

As capacitações são totalmente gratuitas



Da Redação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para seis cursos online para a região de Botucatu. São 240 vagas no total para empreendedores em busca de capacitação para melhorar o negócio ou mesmo quem ainda não tem empresa aberta e busca conhecimento.

Os cursos são voltados para as cidades de Anhembi, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Jumirim, Laranjal Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, Quadra, Torre de Pedra e São Manuel.

Dois cursos serão realizados de 30 de junho a 8 de julho: Aprenda vitrinismo básico para o varejo (13h30 às 17h30) e Técnicas para criação de uma loja virtual (19h às 22h12). Já a capacitação Aprenda a criar posts nas redes sociais será de 7 a 18 de julho, das 19h às 22h20. São 30 vagas para cada turma.

O Sebrae-SP também vai realizar mais três cursos com 50 vagas cada. Quem precisa de ajuda para melhorar a gestão da empresa tem a opção do Descomplique sua empresa, de 11 a 15 de julho, das 19h às 21h.

O curso Transforme seguidores em compradores terá aula no dia 19 de julho, das 19h às 21h. E quem precisa aprender a fazer fotos e vídeos incríveis pode se inscrever para a capacitação do dia 20 de julho, das 19h às 21h. Outras informações pelo telefone do Sebrae Botucatu (14) 3811-1710 (opção 4).

:: Links para inscrições ::

Aprenda vitrinismo básico para o varejo

Data: 30/06 a 08/07 (2ª a 6ª – 13h30 às 17h30)

Vagas: 30

Técnicas para criação de uma loja virtual

Data: 30/06 a 08/07 (2ª a 6ª – 19h às 22h12)

Vagas: 30

Aprenda a criar posts nas redes sociais

Data: 07/07 a 18/07 (2ª a 6ª – 19h às 22h20)

Vagas: 30

Pré-inscrição: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Descomplique sua empresa

Data: 11 a 15/07 – 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/26229

Transforme seguidores em compradores

Data: 19/07 – 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/26232

Faça fotos e vídeos incríveis

Data: 20/07– 19h às 21h

Vagas: 50

https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/26233