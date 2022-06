Stock Atacadista confirma instalação em Botucatu; empreendimento gerará 600 empregos

O novo empreendimento contará com 9 mil metros quadrados

Da Redação

Um novo empreendimento no segmento do atacarejo será instalado em Botucatu nos próximos meses. Foi confirmada a construção da Stock Atacarejo na Avenida Deputado Dante Delmanto.

Anúncio ocorreu nesta quinta-feira, 9 de junho, após reunião entre representantes da empresa com o prefeito Mário Pardini.

O novo empreendimento contará com 9 mil metros quadrados e que, além da loja principal, contará com um complexo comercial no entorno, que também compreenderá restaurantes. Investimento ultrapassará os R$ 35 milhões.

Expectativa é que a Stock venha a gerar 200 empregos diretos e outros 400 indiretos. Projeto arquitetônico já está pronto e ficará em uma área nas proximidades do Ambulatório Médico de Especialidades e da Rodovia Marechal Rondon. Será construída uma avenida de acesso.

O Stock Atacadista pertence ao grupo Companhia Sul-Americana de Distribuição, uma empresa paranaense com 64 lojas, sendo 23 delas em São Paulo, com mais de 9 mil funcionários.