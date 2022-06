Botucatu e região terão queda na temperatura, que pode chegar a 6ºC

Segundo boletim enviado pela Defesa Civil do Estado, a sensação térmica na região chegará a 4ºC

Da Redação

O final de semana exigirá a retirada de cobertores e blusas dos armários pelos botucatuenses. Previsão do tempo indica queda brusca e terá mínimas que podem chegar a 6 graus Celsius.

No sábado (11), a máxima será de 21º C e a mínima de 8º C. Já no domingo (12) a queda será maior, com a temperatura tendo variação de 6ºC a 19ºC. Na segunda e terça-feira, os terômetros indicarão máximas de 19ºC e mínima de 7ºC.

Segundo boletim enviado pela Defesa Civil do Estado, a sensação térmica na região chegará a 4ºC.