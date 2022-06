Botucatu: liberada 3ª dose de reforço da vacina de Covid-19 para pessoas acima de 50 anos imunossuprimidos

A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde

Da Redação

Botucatuenses acima de 50 anos com alto grau de imunossupreessão já podem procurar as unidades de saúde do município para se vacinar com a 3ª dose de reforço (5ª dose) contra a Covid-19.

Para receber esta dose de reforço, a pessoa deve ter recebido a segunda dose adicional de vacina há mais de 4 meses, além de apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina da Covid-19. Caso tenha testado positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias para se vacinar.

A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira das 8 às 16h30 e na Sala de Vacina Noturna, que funciona no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, de segunda a sexta-feira das 18 às 21h30.

Podem receber a vacina, de acordo com Documento Técnico do Estado de São Paulo, pessoas com as seguintes condições:

– Imunodeficiência primária grave

– Quimioterapia para câncer

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

– Pessoas vivendo com HIV/Aids

– Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe,

ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);

-Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

– Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas



Outras vacinas



Estarão disponíveis vacinas contra a Covid-19 para pessoas acima de 50 anos que ainda não tomaram a quarta dose, crianças de 5 a 17 anos que não tomaram a primeira ou segunda dose. Também estarão disponíveis as vacinas contra Influenza e Sarampo.

A vacina contra a gripe está disponível para idosos 60 anos ou mais; profissionais da saúde; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; além da população em geral. Já a vacina contra o sarampo (tríplice viral) está disponível para profissionais da saúde; crianças de 6 meses a menor 5 anos (campanha de seguimento contra o sarampo).