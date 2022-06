Campeonato Botucatuense de futebol prossegue no final de semana

Serão doze partidas com entrada gratuita do público

Da Redação

O final de semana terá doze partidas no Campeonato Botucatuense de Futebol, nas séries A, B e C, além do torneio na categoria acima de 55 anos.

Os jogos, com entrada franca ao público, ocorrem no Campo da Vila Maria, em Rubião Júnior e no Heróis do Araguaia.

Confira a tabela:

Campeonato A-55

Data – 11/06/22 – Sábado

Local: Campo da Vila Maria

08h30 – Grupo Tomasini x 10 de Abril FC

10h30 – FC Paraná x Amigos Beira Rio

Série A

Data – 12/06/22 – Domingo

Local: Campo da Vila Maria

08h30 – Cuesta FC x São Luiz FC

10h30 – Rodo FC x Dinamite FC

13h30 – SE Beira Rio x Porto FC

Série B

Data – 12/06/22 – Domingo

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

08h30 – SE Expressinho x América FC

10h30 – CA Rubião x Amigos da Bola

13h30 – Bio Esporte x EC Turbinado

Série C

Data – 12/06/22 – Domingo

Local: Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

08h30 – Misturado FC x Amigos do Darci FC

10h30 – Bem Bolado FC x Divino FC

13h30 – Coração Cansado x Quarantã FC

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

15h30 -100 Pressão x 14 FC