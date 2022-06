Contrato é assinado e “Muralha Virtual” começa a ser implantada em Botucatu

Investimento será de quase R$ 5 milhões em sistema de monitoramento das principais entradas e saídas

Da Redação

Foi assinado na manhã desta sexta-feira, 10 de junho, o contrato entre Prefeitura e Consórcio de empresas que irão implantar e operar a Muralha Digital em Botucatu. A Muralha é o primeiro investimento do Programa Botucatu Protegida, que tem como objetivo ampliar recursos, equipamentos e ações na área de segurança pública na Cidade.

Para este serviço, a Prefeitura investiu quase R$ 5 milhões para a implantação de equipamentos, que deve ocorrer nos próximos 90 dias, e operação do serviço por 60 meses.

A Muralha consiste na instalação de mais de 50 câmeras de monitoramento que serão distribuídas em 19 pontos de entrada e saída da Cidade e outros equipamentos de tecnologia, os quais irão fornecer dados como leitura das placa de veículos e que auxiliarão no trabalho das forças de segurança do Município e de compartilhamento com outras cidades.

Além das câmeras, o Consórcio também irá implantar o Centro de Operações e Inteligência (COI), onde as imagens serão monitoradas 24 horas todos os dias por guardas municipais e armazenadas para o uso policial.

As imagens geradas pela Muralha Digital permitirão o patrulhamento inteligente a partir da leitura das placas de veículos que chegam e saem da Cidade. Caso haja um alerta específico para aquele veículo, um sinal sonoro é emitido e uma viatura da GCM é acionada para verificar a situação.

A partir da assinatura do contrato, o Consórcio terá três meses para instalar as câmeras de monitoramento e o COI.

Monitoramento de praças

Além das câmeras nas entradas da Cidade, a Prefeitura também irá instalar câmeras em nove praças públicas, para monitoramento da Guarda Civil Municipal. Os equipamentos serão instalados nos seguintes locais: