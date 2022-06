Morre o professor Edson Baldin, da Unesp de Botucatu

Diretor da FCA, professor Dirceu Fernandes, decretou Luto Oficial por três dias

Da Redação

A Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, comunica o falecimento, na quinta-feira (9), do professor Edson Luiz Lopes Baldin, docente do Departamento de Proteção Vegetal. A causa não foi informada.

Por meio da Portaria 30/2022, o diretor da FCA, professor Dirceu Maximino Fernandes, decretou Luto Oficial por três dias, no âmbito da Faculdade.

As informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve.

O professor Edson Luiz Lopes Baldin era graduado em Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP. Fez mestrado em Entomologia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV/UNESP) e doutorado em Entomologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP/USP). Realizou pós-doutoramento no Department of Entomology (CASNR) – University of Nebraska-EUA (2011-2012). Obteve o título de Livre-Docente em Pragas das Plantas Cultivadas pela FCA/UNESP no ano de 2013. Foi chefe do Departamento de Proteção Vegetal da FCA/UNESP entre 2018 e 2021.Foi Bolsista Fulbright na University of Nebraska, EUA, entre julho de 2021 e janeiro de 2022.

Era o atual vice-coordenador do Programa de Pós Graduação em Agronomia, Área de Proteção de Plantas na FCA/UNESP. Também era Adjunct Faculty Member no Department of Entomology (CASNR) – University of Nebraska, EUA e exercia seu terceiro mandato como diretor da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf).

Como docente e pesquisador sua principal área de atuação era o Manejo Integrado de Pragas, com ênfase nos seguintes temas: Resistência de Plantas a Insetos, Plantas Inseticidas, Movimentação Larval (Noctuidae) e Interações Intraguilda. (Fonte: Currículo Lattes)