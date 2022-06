Padre Anderson, ex-cura na Arquidioce de Botucatu, será o novo reitor da PUC-RJ

Cerimônia de posse está marcada para o dia 30 de junho

Da Redação

Padre Anderson Antonio Pedroso, atual vice-reitor geral da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, será o novo Reitor da Universidade.

A indicação foi confirmada nesta sexta-feira, 10 de junho, pela Congregação para a Educação Católica (Vaticano) e a nomeação foi feita pelo Grão-chanceler da PUC-Rio, o Cardeal Dom Orani Tempesta, O.Cist., Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro. A cerimônia de posse está marcada para o dia 30 de junho, às 18h, no Pilotis do Edifício Kennedy.

Aos 47 anos, padre Anderson foi cura da Catedral Basílica Menor de Sant’Ana, de 2001 a 2007. Neste período exerceu concomitantemente a função de reitor do Seminário Arquidiocesano.

Sobre o novo Reitor

O professor Pe. Anderson é jesuíta. Chegou à Universidade em 2020 quando foi empossado Vice-reitor geral da PUC-Rio. Na ocasião, foi nomeado ainda presidente do Conselho de Identidade e Missão (CIM) e atualmente é professor do quadro principal do Departamento de Artes & Design.

É formado em Teologia e Filosofia e doutor em História da Arte Contemporânea e Estética Filosófica, pela Faculté de Lettres de la Sorbonne Université. Mestre em Filosofia Estética (Philosophie de l’art), pela mesma universidade.

Possui também licenciatura em Filosofia (Universidade do Sagrado Coração), em Bauru (SP), Graduação e Mestrado em Teologia (Pontifícia Universidade Gregoriana), em Roma (Itália), e mestrado em Filosofia Estética pela Sorbonne, em Paris (França). Pe. Anderson irá assumir o cargo antes ocupado por Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J, que atuou como Reitor de 2010 a 2022.