Pele bem cuidada e hidratada no frio, sim!

Cuidados básicos podem ser realizados diariamente, pela manhã e à noite

Da Redação

Pele esbranquiçada e ressecada não precisa ser sinônimo de baixas temperaturas, esse é o alerta de Katia Candido Ayres, especialista em estética. O período é um ótimo momento para investir em tratamentos estéticos, garantir a renovação celular e conquistar uma boa aparência e vitalidade. Para isso, basta ingerir bastante líquido, usar protetor solar e estabelecer práticas de autocuidado.

“O termo ‘skincare’ refere-se a rotinas com a pele que podem ser realizadas em casa e que são responsáveis pela hidratação, limpeza e por mantê-la em boas condições de saúde. Normalmente, focamos no rosto, mas é preciso lembrar que o corpo todo merece atenção”, pontua a profissional.

Esses cuidados básicos podem ser realizados diariamente, pela manhã e à noite. De acordo com a especialista, são passos rápidos e simples que precisam ser incorporados ao dia a dia. “Existem diversos produtos no mercado e com custo variável, o que possibilita encontrar aquele que melhor se encaixa no orçamento. O mais importante é manter regularidade, pois isso, sim, fará a diferença”.

Outro ponto de atenção deve ser a ingestão de líquidos que no inverno, muitas vezes, diminui. A docente destaca que a hidratação do organismo garante o sucesso para qualquer procedimento. “Por exemplo, os peelings são realizados com ácidos e promovem a renovação celular. Para o tratamento ser bem sucedido, a pele deve estar bem hidratado”.

O uso de filtro solar também é fundamental para manter uma pele bonita e saudável, pois a incidência das radiações UVA e UVB são constantes e cada vez mais altas. O que se deve levar em consideração, além da idade, é o tipo de pele de cada pessoa. “Oleosa, seca, mista, acneica ou normal, esta geralmente em crianças. Partindo dessa avaliação é possível saber quais formulações cosméticas e produtos são mais adequados”, diz Kátia.

Para lembrar as etapas, Kátia preparou um pequeno roteiro de cuidados para serem realizados em casa juntamente ao uso do protetor solar e a ingestão de líquido. Confira: