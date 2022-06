Projeto de alfabetização de jovens e adultos da Unesp Botucatu volta a ter aulas presenciais

Projeto é gratuito e aberto para pessoas acima de 18 anos

Da Redação

O projeto de extensão “Alfabetização de Jovens e Adultos” surgiu em 1993 como uma iniciativa de estudantes do Campus de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (UNESP). O trabalho enxerga o acesso à educação como um potente instrumento de transformação social, aquisição de autonomia e pensamento crítico, e tem como inspiração a pedagogia de Paulo Freire. Devido à pandemia, as atividades presenciais foram suspensas, e agora retornarão a partir do dia 13 de junho.

Serão desenvolvidas atividades de escrita, leitura e operações matemáticas, além de abordagens de educação em saúde. O projeto é gratuito e aberto para pessoas acima de 18 anos que desejam iniciar ou retomar os estudos.

As aulas serão semanais, todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, na Creche Criança Feliz e Projeto Crescer. Para participar, basta comparecer à escola no horário de aula ou, se possível, confirmar presença por meio dos telefones: (14) 3882-1445 e (14) 3814-3535.

O endereço é Avenida Eugênio Lourençon, em frente à casa nº 400, no Jardim Peabiru. A coordenação do projeto solicita o uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 (2 doses + dose de reforço).