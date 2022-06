Avaré terá remanejamento de alunos da rede municipal para nova escola

A alteração entra em vigor no segundo semestre

Da Redação

Os alunos das escolas municipais Vitor Lamparelli e Zainy Zequi de Oliveira serão transferidos para a unidade Professora Maria Pierina Domiciano Silvestre, recém-inaugurada pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

A alteração entra em vigor no segundo semestre. Os detalhes estão no Decreto nº 6860 de 6 de junho. O novo prédio localizado no Bairro Alto é amplo e moderno, contando com diversos ambientes e quada poliesportiva.

O município pretende instalar uma creche no imóvel que abriga a escola Zainy Zequi de Oliveira. Já o prédio da Vitor Lamparelli deve receber mais um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).