Inscrições para o concurso da Câmara de Botucatu terminam neste domingo (12)

Certame também servirá para formação de cadastro reserva de vários cargos

Da Redação

Encerram-se neste domingo, 12 de junho, as inscrições para o concurso da Câmara de Botucatu, com uma vaga para contador e duas para motoristas do Legislativo. O certame também servirá para formação de cadastro reserva de vários cargos.

O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois. Na modalidade cadastro reserva os cargos oferecidos são: assistente administrativo, auxiliar de serviços de manutenção, contador, motorista do Legislativo, procurador Legislativo e repórter Legislativo.

A empresa responsável pela realização do concurso é a CAIPIMES e os interessados podem ter acesso ao edital completo (com todas as informações sobre taxas, prazos, requisitos exigidos, cronograma das provas, critérios de classificação etc) no site www.caipimes.com.br