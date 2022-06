Lourenço Talamonte Neto, seccional de Polícia, recebe título de “Cidadão Botucatuense”

Delegado está à frente da seccional de Botucatu desde 2019

Da Redação

A noite da sexta-feira, 10 dejunho, foi comemorativa na Câmara de Botucatu. Em sessão solene, o Poder Legislativo concedeu o Título de Cidadão Botucatuense ao Doutor Lourenço Talamonte Netto, hoje Delegado Seccional de Polícia Civil. A honraria é destinada a pessoas que não nasceram na cidade, mas merecem ter seu trabalho e contribuição reconhecidos.

A homenagem, de autoria da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos) e aprovada de maneira unânime pelo plenário, foi entregue em cerimônia que lotou a sede da Câmara de amigos, familiares, colegas de trabalho e autoridades municipais, regionais e estaduais, com direito a música e surpresas ao longo do evento.

Doutor Lourenço Talamonte Netto nasceu dia 11 de março de 1964 em Itatinga, filho de Deldebio Talamonte e Isabel Pimentel Talamonte, casado com Regina há 31 anos, com quem teve dois filhos: Lucas, com 28 anos e Marco, com 26 anos.

Cursou Direito na cidade de Itapetininga até o ano de 1988. Ingressou na carreira de Delegado de Polícia em 19 de novembro de 1991 através de concurso público de provas e títulos e, depois de concluir o curso técnico-profissional da Academia de Polícia de São Paulo, foi trabalhar em Mauá/SP, onde permaneceu até o ano de 1993.

Após a sua passagem pela Grande São Paulo, foi transferido para a Delegacia de Polícia de Cesário Lange, concorrendo aos plantões de Itapetininga e Tatuí. No ano de 1997 assumiu a Delegacia de Polícia de Porangaba, onde permaneceu por um ano e, em janeiro de 1998, a convite, mudou sua sede de exercício para Botucatu, assumindo a

titularidade do Segundo Distrito Policial.

No ano de 2000, assumiu a Assistência Policial da Delegacia Seccional de Botucatu, exercendo as funções de Delegado de Polícia Coordenador de Assuntos Prisionais, Corregedoria, Coordenador do Centro de Inteligência Policial, Assistência Policial, além de responder por outras unidades policiais, nas quais procurou implementar uma nova dinâmica de trabalho, visando sempre a prioridade do atendimento à população, procurando dar

atendimento digno a todos que procuram pela Delegacia de Polícia.

Em 12 de setembro de 2019 assumiu a Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu e ainda responde pelas Seccionais de Itapetininga e Sorocaba nas férias dos titulares dessas Seccionais.