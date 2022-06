Professora Silméia Bazan recebe título de Livre-Docente em Cardiologia na Unesp Botucatu

A tese que defendeu foi “Efeitos de um programa de exercício físico combinado na resposta inflamatória de pacientes com insuficiência cardíaca”. Foram avaliados pacientes com insuficiência cardíaca submetidos a um protocolo de exercício físico combinado. Em comparação com um grupo controle que realizava uma atividade física por recomendação médica (ex: caminhadas diárias), o grupo estudado apresentou uma atenuação da resposta inflamatória no final do treinamento que durou 16 semanas.

“É um título muito importante na carreira docente. É um processo desgastante mas muito gratificante. E a partir de agora espero contribuir ainda mais com a instituição no desempenho de todas as minhas atividades. Dedico esse momento à minha família, meus pais, minhas irmãs e meu esposo. E agradeço a todos que participaram da minha trajetória. Meus docentes, alunos de graduação e pós-graduação e aos pacientes que são o motivo de toda essa realização. Eles são os grandes estimuladores de tudo isso”, declarou a nova Livre-Docente.

Regimento

A obtenção do título de livre-docente pela Unesp pressupõe maturidade acadêmica conquistada após a obtenção do título de Doutor, especialmente mediante atividades de ensino na graduação e pós-graduação stricto sensu, recomendado pela Capes, de pesquisa e de extensão.

O Concurso para obtenção de título de Livre-Docente é regido, predominantemente, pela Resolução Unesp nº 27/2009. Poderão inscrever-se em concurso para obtenção do título de Livre-Docente na Unesp somente portadores de título de Doutor, obtido ou reconhecido em Programa de Pós-Graduação recomendado pela Capes, que tenha sido conferido pelo menos seis anos antes da data de inscrição. Além do título de Doutor, o candidato deverá atender às exigências estabelecidas na Resolução Unesp nº 27/2009, alterada pela Resolução Unesp nº 42/2016.

Trajetória

Silméia Garcia Zanati Bazan possui graduação (1998) em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Realizou Residência Médica em Cardiologia (1999-2002) e Doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica (2007) pela FMB/UNESP. Atualmente é Professora Assistente Doutora do Departamento de Clínica Médica (Disciplina de Cardiologia) e docente e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica FMB/UNESP.

É presidente da Regional Botucatu da SOCESP – Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Atua na área de Medicina, com ênfase em Cardiologia e Ecocardiografia, principalmente nos seguintes temas: Doppler-ecocardiografia, função ventricular esquerda, gestação, hipertensão arterial, hipertrofia miocárdica.