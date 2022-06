Sebrae promove rodada de crédito em Itatinga

Podem se inscrever Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas

Da Redação

Conseguir crédito é uma das principais dificuldades do micro e pequeno empresário e mais um desafio no caminho para o crescimento do negócio. Diante desse tema que pode parecer complexo para o empreendedor, o Sebrae-SP e a Prefeitura Municipal vão realizar a Rodada de Crédito no dia 22 de junho, das 9h às 13h, no Clube Cieel, em Itatinga. A ação conta com o apoio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Associação Comercial e as inscrições são gratuitas.

Podem se inscrever Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas de toda região. Será uma oportunidade para os empresários conhecerem as linhas de crédito disponíveis no mercado e tirarem dúvidas diretamente com as instituições financeiras presentes na ação.

A Rodada começará com uma palestra sobre crédito. Em seguida, as instituições financeiras apresentarão suas equipes e as linhas de financiamento disponíveis para fazer o atendimento individualizado com os interessados. O Clube Cieel está localizado na Avenida São Bernardo, 351, no Jardim Cidade Serrana. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/ itatingarodadacredito. Outras informações pelo telefone (14) 3848 3039 (Casa do Cidadão/Sebrae Aqui de Itatinga).