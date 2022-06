Botucatu: homem morre após ataque de pitbull em rodovia

Vítima trafegava pela Gastão Dal Farra com sua charrete no momento do ataque

Da Redação

Um homem de 73 anos morreu no sábado, 11 de junho, após tentar socorrer seu cavalo do ataque de um cachorro pitbull, no bairro 24 de Maio, em Botucatu.

O fato ocorreu no início da noite e, conforme relatado pela Polícia Militar Rodoviária, Munir Vieira Rodrigues transitava com sua charrete pela Rodovia Gastão Dal Farra, quando o cachorro tentou atacar o cavalo que puxava o veículo.

Ao tentar socorrer o cavalo, a vítima teve mal súbito. Equipes de resgate da concessionária estiveram no local, mas o homem já encontrava-se morto.