Casos de Covid têm redução de 18% em Botucatu

Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde apontou 1642 novos casos na semana

Da Redação

Os casos de Covid-19 tiveram a primeira semana de queda em Botucatu, após nove períodos seguidos de alta. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no sábado, 11 de junho.

Segundo a pasta foram 1642 registros oficiais, redução de 18% com a última semana, quando ocorreram 2005 infecções. Mesmo assim, continua sendo superior ao acumulado do final de fevereiro, quando da explosão da variante Ômicron do novo coronavírus.

Não houve a divulgação do balanço parcial do sábado, sendo que a Cidade possui 45.334 casos desde o início da pandemia. Foram 349 mortes e 43.570 botucatuenses recuperados.