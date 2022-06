Temperatura deve continuar baixa em Botucatu com mínima chegando a 5ºC

Da Redação

As baixas temperaturas prosseguirão em Botucatu e região na próxima semana, conforme indica a previsão do tempo. Segundo o Climatempo, a mínima deve chegar a 5 graus Celsius e a máxima, em 24º.

Na segunda-feira, 13 de junho, a previsão é de tempo ensolarado, sem possibilidade de chuva. No entanto, a mínima será de 5ºC e a máxima, de 19ºC. Na terça-feira (14), os terômetros indicarão mínima de 6ºC e máxima de 20ºC, com pouca probabilidade de chuva.

Já na quarta-feira, 15 de junho, chuva deve ocorrer somente no período da tarde, sendo que a temperatura estará entre 10ºC e 21ºC. No feriado de Corpus Christi, quinta-feira (16), não deve chover, com a mínima de 11ºC e máxima em 24ºC.