Botucatu: casal é preso por transportar macacos ilegalmente

Gaiola com dois estava escondida no banco traseiro do veículo

Da Redação

Um casal foi preso por transporte ilegal de animais silvestres na Rodovia Marechal Rondon (SP 300) em Botucatu. O flagrante ocorreu no domingo, 12 de junho, durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.

Consta em relato que no quilômetro 251 mais 500 metros, nas proximidades do pedágio, um Hyunday HB20, com placas de Birigui, trafegava pela Rondon, sentido capital, quando teve parada determinada pelos policiais.

Durante a fiscalização foi verificado que havia um volume suspeito no banco traseiro do veículo. A averiguação constatou uma gaiola com dois macacos em seu interior. Não havia qualquer documentação que autorizasse o transporte dos primatas.

O casal foi enquadrado por transporte ilegal de animal da fauna Silvestre sem autorização ou licença das autoridades competentes.

Os macacos estão sob cuidados do Cempas da Unesp de Botucatu, com quadro estável e apresentando desidratação, desnutrição e estresse. Um dos primatas é um filhote de mico-de-cheiro, espécie presente na floresta amazônica. Já o outro é um macaco-prego.