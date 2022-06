Botucatu: crédito de R$ 460 mil para reconstruir ponte no Lageado será votado pela Câmara

Acordo para reparos da ponte ocorreu em outubro de 2021

Da Redação

A chuva de 10 de fevereiro de 2020 deixou um rastro de destruição e vítimas fatais em Botucatu. Ao menos 40 pontes foram danificadas ou completamente destruídas, como a existente nas ruas Rafael Sampaio, dos Costas e do Salgueiro, na área urbana. Uma das afetadas, a da Fazenda Experimental do Lageado, está desde então em vias de ser reparada.

A estrutura, que perdeu parte das cabeceiras, une partes do campus da Unesp com setores como o Cevap, Museu do Café, Estação Elevatória de Esgoto da Sabesp e a rodovia vicinal Alcides Soares. Passados meses após o temporal, em outubro de 2021, uma reunião entre a Prefeitura de Botucatu e a direção da unidade universitária delineou acordo para que o município auxilie na recuperação da ponte.

Mais um passo neste trabalho está prestes a ser dado caso a Câmara Municipal venha a aprovar, na sessão ordinária da próxima segunda-feira, 13 de junho, crédito adicional suplementar de R$ 461.695,17 para a reconstrução da estrutura. Para ser aprovado, o Projeto de Lei Complementar nº 12/2022 precisa de maioria absoluta entre os dez vereadores (o presidente do Legislativo botucatuense apenas vota em caso de empate).

Se o PL do crédito for aprovado, medida altera a Lei Complementar nº 1.288/21, que consiste no Plano Plurianual 2022/2025 e Lei Complementar nº 1.289/21 (LDO/2022) e abertura de um crédito adicional suplementar na Lei nº 6.292/2021 (LOA/2022) no valor de R$ 461.695,17, visando dar suporte orçamentário dentro da estrutura encargos gerais do município para viabilizar a reconstrução da ponte do Lageado.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta.