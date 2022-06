Botucatu: iniciativa leva assistência de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade social

Em Botucatu, o Consultório na Rua atende cerca de 150 pessoas

O inverno tem início, oficialmente, apenas no próximo dia 21 de junho. Mas as baixas temperaturas já estão bastante presentes. Enquanto a maioria da população ainda têm a proteção e a referência de um lar, uma minoria segue às margens da sociedade, vivendo a dura realidade das ruas.

Para atender de forma mais próxima e humanizada este público, existe o “Consultório na Rua”. Um serviço itinerante, previsto na Política Nacional de Atenção Básica. Ele oferece assistência integral em saúde à população em situação de rua, que vive em condições de maior vulnerabilidade e distanciada da rede de serviços de saúde.

Por conta do frio, as equipes do Consultório na Rua intensificam ainda mais os trabalhos junto à essa população nesta época do ano. Inclusive no período noturno, com objetivo de sensibilizar e orientar essas pessoas quanto aos cuidados básicos de saúde.

Além de uma atenção especial para se evitar quadros de hipotermia e, assim, garantir um acolhimento ainda mais adequado. O serviço inclui, até mesmo, a oferta de vacinas contra inúmeras doenças, como contra a covid-19 por exemplo.

Em Botucatu, o Consultório na Rua atende cerca de 150 pessoas. Tanto aqueles que estão em situação de rua quanto os de passagem temporária pelo Município. Trata-se de um número bastante flutuante, mas que aumentou significativamente durante a pandemia. Seja por dificuldade financeira provocada por falta de oportunidades de trabalho ou mesmo quebra de vínculos familiares.

“A maioria só está de passagem em busca de um recomeço. O desafio, sem dúvida, é combater os julgamentos e rótulos que recaem sobre esta população aos olhos da sociedade”, destaca Alexsandra Martinsons, enfermeira responsável do Consultório na Rua, serviço sob gestão da O.S.S Pirangi em parceria com a Prefeitura de Botucatu.

A equipe do Consultório na Rua é formada por um quadro multiprofissional que inclui enfermeiros e técnicos de enfermagem, psicólogo e agente social. Também atua em rede com as unidades básicas de saúde, Pronto Socorro, SAMU (192) e Espaço Acolhedor, que atende o mesmo público em situação de rua.

Serviço

E-mail: consultorionarua.botucatu@ osspirangi.org.br