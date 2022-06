Morre Marcelino Domenico, um dos principais radialistas de Botucatu

Domenico encontrava-se internado na Santa Casa da capital

Uma das mais marcantes vozes do rádio botucatuense calou-se. Morreu neste domingo, 12 de junho, o radialista José Marcelino Domenico, aos 80 anos. Um dos principais profissionais da comunicação, morava há décadas em São Paulo. As causas da morte não foram informadas, mas Domenico encontrava-se internado na Santa Casa da capital.

Um dos profissionais mais versáteis do rádio, teve passagens pela Rádio Emissora de Botucatu (PRF-8), sendo também um dos primeiros locutores da Rádio Municipalista, sendo responsável pela criação da mesma. Teve carreira nas rádio Globo, Excelsior (atual CBN) e Bandeirantes. Ainda em Botucatu também trabalhou na Rádio Clube FM.

“Excepcional radialista, músico de vários instrumentos(clarinete, sax, piano, guitarra havaiana), começou no rádio em Botucatu, na f8. Era locutor, produtor de programas humorísticos, para os quais fazia os scripts. Formou-se no antigo ginasial (hoje, segundo ciclo do fundamental) na turma de 1960 do Colégio Diocesano (primeiro ano do Lá Salle em Botucatu)”, comentou o historiador João Carlos Figueiroa.

Ainda não há informação sobre velório e sepultamento.