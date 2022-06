PAT de Botucatu divulga as vagas de trabalho disponíveis nesta semana

Oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento ou excluídas a critério das empresas

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) divulgou as vagas de emprego para esta semana em Botucatu, nos mais diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento ou excluídas a critério das empresas.

O PAT de Botucatu fica na Rua Dr. Cardoso de Almeida, 1001 (Casa do Cidadão) e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30. Deve-se respeitar todos os protocolos sanitários neste momento de pandemia. O PAT não realiza a captação de currículos, somente faz cadastros inserindo as informações diretamente no sistema.

É recomendável que o candidato interessado tenha em mãos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além do Número de Identificação Social (NIS), Cadastro de Pessoa Física (CPF). Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3815-8805.

Confira as oportunidades: