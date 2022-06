Alunos de enfermagem da Unesp de Botucatu recebem aula e treinamento sobre doação de sangue

Visita teve o objetivo de sensibilizar os futuros enfermeiros sobre o chamado “ciclo do sangue”

Da Redação

Para aproveitar as proximidades do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado na próxima terça-feira, 14, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou algumas atividades com alunos de ensino técnico e de graduação, com o objetivo de conscientizar e disseminar o conhecimento sobre o processo da doação de sangue.

Na última quarta-feira, 8, o Hemocentro de Botucatu recebeu alunos da 33ª Turma do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB | Unesp) para um treinamento com aula expositiva, ministrados pela biomédica e Coordenadora do Núcleo de Hemoterapia do Hemocentro, Dr.ª Patrícia Garcia.

A visita teve o objetivo de sensibilizar os futuros enfermeiros sobre o chamado “ciclo do sangue”, conhecendo desde a captação de doadores até a etapa de transfusão de hemoderivados. O convite partiu das enfermeiras Dr.ª Meire Cristina Novelli e Castro e Regina Célia de Santi Lúcio, do Departamento de Enfermagem da FMB.

Meire explica que a visita aconteceu durante a disciplina de Fundamentos de Enfermagem, em que os alunos têm contato com as primeiras técnicas desta área. “Os alunos estudam sobre a Segurança do Paciente na Terapia Medicamentosa e o Hemocentro é reconhecido pela segurança transfusional e pelo papel do enfermeiro neste processo complexo. Os alunos compreenderam a importância do profissional enfermeiro em todas as etapas e as parcerias com o Departamento de Enfermagem foram consolidadas”, afirma.

Patrícia destaca a importância de conscientizar os futuros profissionais da saúde sobre o processo da doação de sangue, para transmitirem esse conhecimento aos seus futuros pacientes e seus familiares, bem como participarem ativamente deste gesto como cidadãos. “Promover palestras e visitas técnicas, principalmente no mês em que se celebra a doação de sangue, são importantes para angariar novos doadores e plantar a sementinha do altruísmo com este ato tão nobre”.

Já na quinta-feira, 9, os alunos do curso Técnico de Enfermagem da Escola Técnica (Etec) “Dr. Domingos Minicucci Filho” de Botucatu, mais conhecida como Colégio Industrial, receberam orientações sobre a importância da doação de sangue, além de acompanharem o vídeo institucional do setor. Além de Patrícia, também esteve presente nesta orientação a Gerente do Hemocentro do HCFMB, Enf.ª Andrezza Belluomini Castro.

De acordo com Rita de Cássia Lusoli Estopa, coordenadora do curso de enfermagem da Etec Botucatu, a visita faz parte de uma parceria mantida há muitos anos entre as duas instituições. “Nossos alunos passam por uma visita técnica no Hemocentro durante uma das disciplinas e, além de conhecerem o funcionamento do setor, aproveitam esta oportunidade para doar sangue. Essa visita de ontem é muito importante, porque os alunos repercutem a necessidade do Hemocentro e também podem se inspirar para, quem sabe, seguirem sua jornada profissional no setor. Esperamos que esta parceria possa continuar por muito tempo”.

Andrezza reforça a importância de ações como esta para o Hemocentro. “Acreditamos que as estratégias envolvem a sociedade em uma conscientização de que a doação de sangue é um ato de cidadania. Quando realizamos estas estratégias junto aos estudantes, fortalecemos a apropriação do conhecimento para o despertar de futuros doadores”, encerra.