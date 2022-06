Botucatu é campeã da Supercopa Record de futsal

Partida teve domínio de Botucatu na primeira etapa, mas quase tomou o empate

Da Redação

Botucatu conquistou o título de 2022 da Supercopa Record de Futsal ao derrotar Angatuba por 3 a 2. O torneio reuniu os campeões das regiões de Bauru e Sorocaba.

A final, disputada nesta terça-feira, 14 de junho, no Ginásio Municipal Mário Covas, foi de emoção, com os donos da casa mantendo domínio na primeira etapa e abrindo 3 a 0.

Já na segunda etapa, os botucatuenses foram pressionados, vendo Angatuba chegar a esboçar uma reação e diminuir o placar.

Faltando dois minutos para o final, o time visitante encostou no marcador e quase arrancou o empate. No segundo gol do adversário, a torcida botucatuense e o banco angatubense entraram em atrito, provocando paralisação da partida.

No entanto, a retranca do Botucatu funcionou e garantiu a vitória para os donos da casa.