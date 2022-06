Botucatu: traficante é preso após capotar carro na Castelinho

Acusado tentou fugir da polícia por alguns quilômetros, mas veio a capotar o veículo

Da Redação

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 14 de junho, na Rodovia João Hipólito Martins (SP 206) por tráfico de entorpecentes, após capotar carro. Com ele estavam 146 quilos de maconha.

Consta em relato inicial da Polícia Militar que um Renault Sandero desobedeceu a ordem de parada dada pela polícia em frente a base localizada na Rodovia Marechal Rondon (SP 300). Nisso, houve perseguição por alguns quilômetros com acesso até a Castelinho.

No quilômetro 14+600 metros, sentido interior- capital, o motorista do Sandero perdeu o controle do carro, vindo a capotar. Os policiais detiveram o acusado, de 31 anos, ainda na Rodovia.

Na vistoria foram contabilizados 178 tabletes da droga. O acusado ressaltou que fora contratado para transportar até São Paulo e que pelo serviço receberia R$ 5 mil.

Detido, ele foi levado até a Polícia Civil de Botucatu, onde está a disposição da Justiça.