Festival Brasil Ride completa 10 edições receberá atletas de todo o país em Botucatu

Da Redação

Botucatu se prepara para receber a partir de quarta-feira, 15, a décima edição do Festival Brasil Ride, o maior evento de esportes outdoor da América Latina. Entre quarta a sábado, ciclistas de todo o País se desafiarão nas trilhas de terra da região, durante a realização de quatro disputas de mountain bike: Pro e Sport, E-MTB e Kids Bike Race.

“Esse ano é bem especial para toda a equipe, são 10 edições de Festival e o pessoal parecia que não queria perder a festa. As inscrições se esgotaram e estamos muito felizes em proporcionar essa festa para todos”, disse Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

A programação voltou a suas raízes no Warm Up Pro, com a clássica prova do Contrarrelógio, com 12,4 km e 338 m de altimetria abrindo o evento no primeiro dia de disputa. Na sequência a etapa rainha que oferece nada menos que 91 km com 2.380 m de altimetria acumulada. A etapa final no sábado de encerramento, será com 53,8 km em 1.306 m de desnível altimétrico.

Categoria Tour – Com intuito de apresentar o ciclismo para um maior número de pessoas e incentivar os iniciantes a tomarem gosto pelo esporte, a organização da Brasil Ride traz em suas provas de etapa única a categoria Tour. Já em Botucatu, no Warm Up Sport do Festival Brasil Ride, os ciclistas poderão se aventurar pelas estradas de terra da Cidade, no percurso de 15 km e 437 m de altimetria acumulada.

Transmissões ao vivo – Prova contará com o programa Brasil Ride Stage News, com boletins diários transmitidos no canal de YouTube da Brasil Ride, contando um resumo da etapa, diariamente às 19 horas.

WARM UP PRO | 3 DIAS | YOUR GUTS, YOUR GLORY!

DATA: 16, 17 e 18 DE JUNHO DE 2022

1ª ETAPA | 16/06: Distância 12,4 Km | Altimetria 338 m (sujeito a alterações)

2ª ETAPA | 17/06: Distância 91 Km | Altimetria 2.380 m (sujeito a alterações)

3ª ETAPA | 18/06: Distância 53,8 Km | Altimetria 1.306 m (sujeito a alterações)

WARM UP SPORT | 1 DIA

DATA: 18 DE JUNHO DE 2022

PERCURSO: Distância 40,7 Km | Altimetria 1.012 m

E-MTB | 3 DIAS

1ª ETAPA | 16/06: Distância 12,4 Km | Altimetria 338 m

2ª ETAPA | 17/06: Distância 38,5 Km – trecho cronometrado | Altimetria 1.138 m | (23 Km de deslocamento + 38,5 Km trecho cronometrado)

3ª ETAPA | 18/06: Distância 34,6 Km | Altimetria 1.112 m

TOUR | 1 DIA

DATA: 18 DE JUNHO DE 2022

PERCURSO: Distância 15 Km | Altimetria 437 m

WARM UP KIDS BIKE RACE

DATA: 18 DE JUNHO DE 2022

PERCURSO: Distância 1 km