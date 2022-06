Poupatempo terá horário diferenciado no feriado

Serviços continuam a ser oferecidos pelos canais digitais

Da Redação

Os postos do Poupatempo estarão fechados no dia 16 de junho devido ao feriado nacional de Corpus Christi. Na sexta-feira (17), as unidades do Estado voltam a funcionar normalmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório.

Durante o feriado, porém, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais online.

No portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento – o cidadão conta com 206 serviços online, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.

Para informações, consulta de endereço e horário de funcionamento das unidades, basta acessar o site do Poupatempo, que está de cara nova, reformulado, para atender às necessidades da população.