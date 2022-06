Presidente da Famesp, Antonio Rugolo Junior será condecorado pela Assembleia Legislativa

Nomes indicados para esta condecoração passam por criteriosa análise

Da Redação

Nesta terça-feira, 14, a partir das 19h, o presidente da Famesp, Antonio Rugolo Junior, participa da Solenidade de Outorgas e Condecorações a autoridades civis, militares e personalidades de altíssimo destaque social, no Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa de São Paulo, na capital paulista. Na ocasião, ele será condecorado com a Medalha do Mérito dos Pacificadores. A homenagem é prestada pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz – ABFIP, em reconhecimento pelos serviços prestados como médico, docente e gestor de saúde numa trajetória de mais de 40 anos.

Os nomes indicados para esta condecoração passam por criteriosa análise feita pela Comissão de Outorgas. A deferência da Consultoria Nacional de Outorgas é cadastrada e oficializada pelo Ministério da Defesa em reconhecimento pelos “excelentes serviços prestados às forças de paz, ao povo paulistano, à saúde do povo brasileiro e ao Brasil”.

“Será um momento muito especial e feliz da minha vida ao receber tão honrosa condecoração”, disse. “A realização pessoal e profissional é resultado direto do meio em que se vive, das nossas escolhas individuais e das influências do coletivo que nos norteia, nos ensina e nos faz crescer. A conquista desta homenagem só foi possível porque tive apoio e compreensão da minha família, de meus colegas de trabalho e de amigos que sempre me inspiraram a prosseguir”, conclui. Trajetória

Além de ser diretor-presidente da Famesp – entidade com mais de 40 anos de atuação, sediada em Botucatu –, o médico Antonio Rugolo Jr., 65, também está à frente da Coordenadoria de Serviços de Saúde da Fundação, numa estreita parceria com Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Hoje, essa Coordenadoria engloba nove contratos/convênios de gestão de serviços estaduais: Hospital Manoel de Abreu (HMA), Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB), Maternidade Santa Isabel (MSI), Hospital Campanha Bauru (referência para Covid-19), Serviço de Reabilitação Lucy Montoro e três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) localizados em Bauru, Itapetininga e Tupã.

Natural de Laranjal Paulista (SP), no final dos anos 70, Rugolo fincou raízes em Botucatu (SP), onde mantém residência com a família. Formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu FMB-Unesp (1982), com mestrado em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal Paulista – Unifesp (1990) e doutorado em Pediatria pela FMB (2001), ele iniciou sua experiência com administração e gestão hospitalar no final dos anos 90, quando passou a assumir cargos diretivos no Hospital das Clínicas de Botucatu (HC-FMB), na Faculdade de Medicina (FMB-Unesp) e na Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

Entre 2005 e 2009, também foi diretor da Associação Brasileira dos Hospitais Universitários e de Ensino (ABRAUE) e membro da congregação da FMB/Unesp. Entre 2006 e 2009 foi membro da Comissão Interinstitucional do Ministério da Saúde cujo objetivo foi avaliar e diagnosticar a situação dos hospitais universitários e de ensino no Brasil. Rugolo Junior é também professor assistente doutor na disciplina de Neonatologia no Depto. de Pediatria da FMB/Unesp.

A experiência na gestão de equipamentos de saúde públicos foi intensificada a partir de 2010, com a gestão dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Bauru, Tupã e Itapetininga. Em 2012, a pedido do então secretário estadual de saúde, Giovanni Cerri, o médico e gestor aceitou o desafio de assumir a gestão da Maternidade Santa Isabel, que estava completamente sucateada. Em 2013, a Famesp assumiu o AME de Ourinhos (em abril de 2013) e, um pouco antes (em janeiro de 2013) também assumiu o desafio de fazer a gestão do Hospital de Base de Bauru.