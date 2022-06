Restauração da ponte da Fazenda Lageado terá aporte de R$ 641 mil

Estrutura une partes do campus da Unesp com rodovias e serviços de pesquisa

Da Redação

A ponte da Fazenda Experimental do Lageado, que pertence à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, receberá o aporte de R$ 641 mil para sua restauração, após aprovação pela Câmara de Botucatu, do Projeto de Lei 36/2022, de autoria do Executivo. O voto contrário nesta matéria foi da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos).

A proposta abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual no total de R$ 461.695,17, a fim de dar suporte orçamentário para os trabalhos de reparos na estrutura, danificada quase que integralmente após o temporal de 10 de fevereiro de 2020. Ao todo, a reconstrução demandará R$ 923.390 divididos com a Unesp.

Na justificativa, a Prefeitura ressalta que “a Unesp realizou a primeira etapa da reforma da ponte, que foi concluída

em 202 1. Porém, para que a passagem possa ser finalmente retomada com segurança e, para que não haja risco de nova destruição da ponte em caso de eventuais chuvas na mesma magnitude, é necessária a realização de segunda etapa da obra”.

Durante a chuva de fevereiro de 2020 o Ribeirão Lavapés excedeu seu limite de vazão, vindo a comprometer quase que totalmente a ponte. A estrutura, que perdeu parte das cabeceiras, une partes do campus da Unesp com setores como o Cevap, Museu do Café, Estação Elevatória de Esgoto da Sabesp e a rodovia vicinal Alcides Soares. Passados meses após o temporal, em outubro de 2021, uma reunião entre a Prefeitura de Botucatu e a direção da unidade universitária delineou acordo para que o município auxilie na recuperação da ponte.