São Manuel disponibilizará informações on-line sobre o Corpus Christi; ruas já são interditadas para o evento

Público terá acesso a diversos conteúdos sobre o evento, um dos mais tradicionais da região

Da Redação A Diretoria de Turismo de São Manuel disponibilizará, a partir deste ano, todas as informações sobre o Corpus Christi por meio do site oficial do órgão municipal. Para isso, serão instaladas placas com QR Code durante todo o trajeto da procissão do evento, um dos mais tradicionais de toda a região. O público visitante terá acesso a diversos conteúdos sobre o evento, como sua história mapa, equipes de ornamentação, comercialização de alimentos e produtos e outras informações úteis. Para isso, será disponibilizado sinal de internet wi-fi de forma gratuita em toda a extensão da festa de Corpus Christi. Desde o Santuário de Santa Teresinha até a Igreja Matriz, tanto pela Rua Epitácio Pessoa quanto pela Rua Sete de Setembro, os visitantes poderão acessar a rede gratuitamente e obter todas as informações sobre o evento religioso.

Para a realização do Corpus Christi, a Prefeitura de São Manuel promoveu interdição de diversas vias nesta semana. Confira:

15/06 e 16/06 – Interdição total a partir das 5h00 do dia 15 Rua Sete de Setembro (entre as ruas Irmãs Campos Silveira e Gomes de Faria)

Rua Epitácio Pessoa (entre as ruas Irmãs Campos Silveira e General Osório)

Rua Duque de Caxias (entre a rua XV de Novembro e avenida Irmãs Cintra)

Rua Dos Andradas (entre avenida Irmãs Cintra e XV de Novembro)

Rua José Manoel Pupo (entre as ruas XV de Novembro e avenida Irmãs Cintra)

Rua Coronel Rodrigues Simões (entre avenida Irmãs Cintra e XV de Novembro)

Rua Coronel Joaquim Floriano (entre as ruas XV de Novembro e avenida Irmãs Cintra)

Dia 15, a partir das 08h00 – Instalação dos ambulantes, Trailers e brinquedos infantis

Das 19h do dia 15/06 às 24h do dia 16/06

Desmontagem das estruturas no dia 17/06

Embarque e desembarque de Vans e Ônibus

Durante a realização do evento – dias 15 (das 18h às 24h) e 16/06 (das 8h às 24h)

Locais: Rua Gomes de Faria – Praça da Matriz (Ponto de ônibus)

Avenida Irmãs Cintra – Em frente a Escola Augusto Reis e Jota Papelaria (nº 547)