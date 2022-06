Visitas à Cachoeira da Marta serão por agendamento a partir desta quarta (15)

Acesso ao Parque é gratuito ao público de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas

A partir desta quarta-feira, 15, para acessar o Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta será necessário a apresentação de um voucher. Turistas e visitantes deverão fazer o agendamento prévio disponível no site da Prefeitura e deve ser acessado aqui.

O agendamento prévio tem como objetivo limitar a visita a 400 pessoas por dia. Ao alcançar o número máximo de pessoas permitidas por dia, o sistema reagenda para o dia seguinte.

Por se tratar de uma Unidade de Conservação Integral, na proteção, na importância da Cachoeira e das trilhas, como lazer da população e a importância ambiental do Parque para o Município, foram instituídas normas para a visitação, que serão fiscalizadas pelos profissionais das Secretarias de Educação e do Verde, que atuarão no local em todos os dias de funcionamento.

Dentre as principais normas estão à proibição do consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e afins; consumo de alimentos no percurso da trilha; uso de qualquer tipo de aparelho sonoro; entrada de animais domésticos; e uso de churrasqueiras.

Em toda a extensão do Parque o tráfego de pessoas deverá ser somente pelas trilhas, seguindo as placas de sinalização e advertência.

A visita ao Parque é gratuita e aberta ao publico de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas, com entrada até às 16 horas. O Parque recebe a visita constante do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal.

Mais informações

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180 – Jardim Paraíso

Telefone: (14)3811-1533

Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta

Avenida Cachoeira da Marta, s/n – Bairro Recanto da Amizade

Telefone: (14) 3811-1518