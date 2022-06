Concessionária estima 400 mil veículos nas rodovias da região no feriado

Praças de pedágio também operam de maneira diferenciada

Da Redação

A Rodovias do Tietê realizará entre os dias 15 e 20 de junho a operação Corpus Christi 2022. A expectativa é que cerca de 435 mil veículos trafeguem em ambos os sentidos pela rodovia no período do feriado.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da Rodovias do Tietê estará nas rodovias, garantindo maior segurança e agilidade no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Além disso, a Rodovias do Tietê ressalta que os motoristas devem adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito.

Expectativa de Tráfego nas Rodovias

Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) – entre Campinas e Tietê é de aproximadamente 55 mil veículos.

Rodovia Marechal Rondon (SP-300) – entre Tietê a Bauru é de aproximadamente 298 mil veículos.

Rodovia do Açúcar Comendador Mário Dedini (SP-308) – entre Salto a Piracicaba é de aproximadamente 82 mil veículos.

Previsão de dias e horários de pico

15/06/2022 (quarta-feira) – entre 15h e 21h.

16/06/2022 (quinta-feira) – entre 06h e 11h.

19/06/2022 (domingo) – entre 14h e 20h.

Atendimento ao usuário

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do número 0800 770 3322 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão. Além disso, nos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), estão disponíveis totens de autoatendimento.