Corpus Christi, em São Manuel, terá treze tapetes e dois altares

Enfeites dos tapetes e passadeiras poderão ser iniciados a partir da meia noite do dia 16

Da Redação

Desde o último domingo, dia 12, as equipes responsáveis iniciaram os trabalhos nas ruas onde serão confecionados os desenhos em comemoração ao dia de Corpus Christi (16), festa tradicional que completará 73 anos em São Manuel.

O percurso contará, ao todo, com treze tapetes, oito passadeiras e dois altares, um no pátio do Santuário de Santa Teresinha e outro na Igreja Matriz, no cruzamento das Ruas 7 de Setembro com a Rua Gomes Faria. Semelhante a última edição ocorrida no ano de 2019, o material utilizado também terá a predominância da dolomita, minério tingido com pigmento a base d’água e com fácil aplicação, uma vez que não precisa de secagem, podendo ser tingido em dias de chuva, ao contrário dos materiais utilizados em anos anteriores (bagaço de cana de açúcar) que se degradavam facilmente devido a estas condições.

Os enfeites dos tapetes e passadeiras poderão ser iniciados a partir da meia noite do dia 16 e serão confecionados a partir da porta do Santuário de Santa Teresinha, seguindo pelas Ruas Duque de Caxias, Epitácio Pessoa, subindo a Cel. Joaquim Floriano, entrando pela 7 de Setembro, onde será montado o Altar Monumento.

Uma extensa praça de alimentação está montada nas proximidades do Mercado Municipal na Rua 7 de Setembro, com sanitários a disposição da população no local e também no cruzamento das Ruas 7 de Setembro com a Rua Cel. Joaquim Floriano.

Na quarta-feira (15) as 21 horas acontece show musical com a banda Anjos de Resgate e no dia 16, à partir das 19 horas, com a banda Rosa de Saron, no palco montado na Rua 7 de Setembro, em frente ao largo da Igreja Matriz.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

A programação religiosa terá início às 10h no dia 16, com Missa no Santuário de Santa Terezinha, seguido da adoração ao Santíssimo Sacramento no Santuário Santa Terezinha (das 11h às 14h30) e, por fim, as 15h, será celebrada Missa Campal, ainda na praça do Santuário Santa Teresinha, seguida de procissão até o altar monumento, em frente à igreja Matriz de São Manuel, onde haverá a benção do santíssimo Sacramento.