Judocas do Sesi Botucatu se destacam no Campeonato Paulista

Equipe teve 46 atletas oriundos das unidades de Botucatu, Bauru, Campinas, Diadema e Cruzeiro

Da Redação

O judô do Sesi-SP teve atuação destacada no Campeonato Paulista por Faixa, realizado, no último sábado, 11, em Itapecerica da Serra.

Representado na competição por 46 atletas oriundos das unidades de Botucatu, Bauru, Campinas, Diadema e Cruzeiro, o Sesi-SP foi o campeão após a conquista de 22 medalhas, sendo 9 ouros, 4 pratas e 9 bronzes. Das 22, 17 – seis de ouro, quatro de prata e sete de bronze – foram obtidas pela equipe de Rendimento sediada no Sesi Botucatu.

Comandado pelo técnico Alexandre Dae Jin Lee, o time de Rendimento de Judô conta ainda na omissão técnica com o supervisor Victor Leopoldo, o auxiliar técnico Marcos Inácio, o preparador físico Bruno Campos, a nutricionista Aline Tritto e o fisioterapeuta Danilo Magalhães. Além disso, o Centro de Treinamento da equipe no Sesi Botucatu possui um dojô totalmente novo, que contará com tatame de última geração, além de sala de fisioterapia e academia.

Os medalhistas do Sesi-SP na competição foram os seguintes atletas:

Ouro

Alan Ferreira, Preta -90kg

Luis Kumakura, Preta -66 kg

Wilgner Mendes, Preta -100kg

Michel Augusto, Marrom -60 kg

Caio Barbosa, Marrom – 81 kg

Aline Santos, Roxa – 57kg

Ana Júlia Batista, Roxa -44kg

Yasmin Gouvea, Verde -57kg

Emanuella Dias, Amarela -52kg

Prata

Lucas Miranda, Roxa -60 kg

Kaio Raimundo, Preta -73 kg

Matheus Silva, Marrom +100

Victória Pereira, Roxa -52kg

Bronze

Janaína Dias, Preta -63 kg

Kelvin Ribeiro, Preta -81 kg

Calebe Teles, Marrom -66 kg

Vinícius Araújo, Marrom -73 kg

Tiago Glad, Roxa -60 kg

Henrique Del Bosque, Roxa -73kg

Tainá Macabeu, Verde -63kg

Maria Heloísa, verde +70kg

Thales Leite, Verde -55kg