Rede de supermercados abre oportunidades de trabalho para loja de Botucatu

Oportunidades são para as operações da unidade de Botucatu

Da Redação

A rede Confiança Supermercados anunciou, nesta semana, a abertura de novas vagas de trabalho para sua loja de Botucatu. Candidatos interessados podem conferir as seguintes vagas e requisitos abaixo:

Operador (a) de Caixa – (Botucatu-SP)

Botucatu – SP. Parcial tardes. Operacional. Efetivo – CLT.

Presencial. 2 Vagas

Prestar atendimento de acordo com os valores da empresa, garantindo a satisfação total do cliente através de um atendimento com qualidade. Requisitos: Ensino Médio Completo

Operador de Perecível – HortiFruti (Botucatu-SP)

Botucatu – SP. Período Integral. Auxiliar. Efetivo – CLT.

Presencial. 1 Vaga

Prestar atendimento de acordo com os valores da empresa, garantindo a satisfação total do cliente através de um atendimento com qualidade exercendo a função de Operador de Perecível no setor de HortiFruti

Operador de Perecível – Açougue (Botucatu-SP)

Botucatu – SP. Parcial noites. Operacional. Efetivo – CLT.

Presencial. 1 Vaga

Atendimento ao cliente, corte de carnes, abastecimento.

Requisitos:

• Faixa etária: acima 18 anos;

• Disponibilidade para atuar no período da tarde e noite, bem como aos finais de semana

• Comprometimento, organização completam o perfil da vaga.

Os currículos, tanto para a loja de Botucatu, quanto outras da rede, devem ser enviados digitalmente, acessando aqui.